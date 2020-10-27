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Ильин: у всех команд в КХЛ кадровые проблемы — понятно, в связи с чем они

Ильин: у всех команд в КХЛ кадровые проблемы — понятно, в связи с чем они
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Торпедо» Даниил Ильин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:2 ОТ).

«Помог ли нам опыт овертаймов, чтобы наконец выиграть? Безусловно, это полезный опыт — даже когда проигрывали, это тоже опыт. Мы много смотрим видео, разбирали ошибки. У нас всегда установка: начинать агрессивно, больше идти на ворота, больше бросать. Считаю, начало матча осталось за нами.

«Торпедо» лучше играет с лидерами, но уступает аутсайдерам? Хотел бы сказать, что сейчас выровнялся уровень команд: все в одинаковых условиях, у всех кадровые проблемы — понятно, в связи с чем они. Мы настраиваемся на всех одинаково. Бывают разные вещи на площадке — от индивидуальных ошибок, до банального невезения. Да, мотивация в играх с лидерами больше, на них настраиваешься особенно. Но, повторюсь, мы настраиваемся на всех соперников одинаково, каждого соперника уважаем», — цитирует Ильина пресс-служба КХЛ.

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