Источник: «Ак Барс» может обменять Виктора Тихонова в «Спартак»

Нападающий Виктор Тихонов может покинуть «Ак Барс». Как сообщает «Спорт Бизнес Online», казанский клуб готовит обмен со «Спартаком», в результате которого Тихонов может стать игроком красно-белых.

В межсезонье проходила информация, что «Спартак» предлагал хоккеисту зарплату выше, чем в «Ак Барсе», однако тогда Тихонов решил продлить контракт с казанцами. В нынешнем сезоне КХЛ 32-летний форвард набрал 3 (3+0) очка при полезности «-2» в девяти матчах регулярного чемпионата.

Прошлый сезон форвард начинал в составе СКА, но провёл за «армейский» клуб всего девять матчей, набрав 1 (1+0) очко при полезности «-2». В ноябре 2019 года нападающий был обменян в «Ак Барс», где забросил шесть шайб и сделал пять результативных передач в 27 матчах. Виктор выступал в «армейском» клубе на протяжении восьми сезонов с перерывом на игру в Северной Америке в течение сезона-2015/2016.