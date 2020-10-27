КХЛ дисквалифицировала Евгения Кетова и Алексея Емелина на один матч

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего СКА Евгения Кетова и защитника «Авангарда» Алексея Емелина на один матч.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча: СКА – «Авангард». Время – 00:12

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Евгения Кетова по п. 1.2.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Время – 13:14. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Авангарда» Алексея Емелина по п. 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении КХЛ.