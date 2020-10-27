Роман Ротенберг объяснил решение отправить Василия Подколзина в ВХЛ

Первый вице-президент и глава штаба санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал решение отправить нападающего Василия Подколзина в клуб ВХЛ «СКА-Нева».
«Я вижу в нём потенциал, это 100%. Он многое делает на льду правильно, но не забивает. Ему нужно больше работать над собой, но он и сам это знает. Когда у нас в команде произошла вспышка коронавируса, то Василий проводил на льду до 25 минут за матч. Это слишком много, он устал.
Мы отправляем его в ВХЛ, чтобы он подготовился к выступлению в составе молодёжной сборной России, набрал форму, много работал и стал лидером. Мы верим в него, тренерский штаб тоже верит. Мы работаем над его лидерскими качествами.
У него много голевых моментов, ему нужно улучшить свой бросок, и он это сделает. Улучшив бросок и став быстрее, он забьёт больше. Он хорошо играет, создаёт моменты, просто нужно больше забивать, и он к этому придёт», – приводит слова Ротенберга журналист из Ванкувера Рик Даливал.
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