Ласьков: всё в руках Меньшикова. Главное – работать над собой и обрести уверенность

Первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал заключение пробного контракта с защитником Виталием Меньшиковым.

«Подчеркну, что на сегодняшний день соглашение носит лишь пробный характер. Да, в известной ситуации нам необходима более длинная «скамейка». Естественно, мы доверяем и будем доверять нашей молодёжи место в составе, и это уже даёт результат – парни начали набирать первые очки в КХЛ, почувствовали темп, обрели уверенность и в некоторой степени даже хорошую игровую наглость.

При этом у «Стальных Лисов» тоже есть турнирные цели и задачи по повышению спортивного мастерства игроков, и в данном случае мы будем применять ротацию, но каждый из парней способен завоевать себе место в составе. Что касается Виталия, то он габаритный защитник и неплох в силовой борьбе. У него есть сильные стороны, которые он может использовать лучше, главное – работать над собой и обрести уверенность. У него есть для этого время, а дальше всё только в его руках», — цитирует Ласькова пресс-служба уральского клуба.