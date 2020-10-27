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Гарпенлёв — о ЧМ-2021: сборной Швеции не следует играть в Беларуси, но я наёмный работник

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гарпенлёв — о ЧМ-2021: сборной Швеции не следует играть в Беларуси, но я наёмный работник
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв прокомментировал информацию о возможности переноса чемпионата мира из Минска.

«Если вас интересует моё личное мнение, то я считаю, что нам не следует играть в Беларуси. Однако я наёмный работник Шведской федерации хоккея, поэтому полечу туда, куда они посчитают необходимым.

Я не могу повлиять на то, где будет или не будет проходить чемпионат. Я просто исхожу из того, что он будет, а в Беларуси или другой стране – увидим позже», – цитирует Гарпенлёва шведское издание Aftonbladet.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации хоккея Хорст Лихтнер прокомментировал требование о переносе ЧМ-2021, который должен пройти в Беларуси и Латвии.

ИИХФ — о переносе ЧМ из Минска: мы не позволим себя шантажировать
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