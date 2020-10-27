Ортио: даже в Казахстане меня путают с Бэйлом. Приходится разочаровывать людей

Голкипер «Барыса» Йони Ортио рассказал об увлечении футболом и гольфом.
«Действительно, меня путают с Гаретом Бэйлом даже сейчас в Казахстане. Если встречают на улице, уточняют, не Гарет ли я, или же сразу просят автографы. К сожалению, приходится разочаровывать людей. Летом часто играю в гольф, нравится смотреть футбол или Формулу-1. Сейчас, в сложившейся ситуации, не так много способов интересно провести время, поэтому смотрю много спортивных программ и сериалов.
Если честно, из меня плохой блогер, даже не знаю, что публиковать. Да, провожу много времени в интернете, но не слишком хорош в постинге фотографий. Хорошо фотографирует жена, и я часто в объективе её камеры. Надо будет попросить нашего фотографа снимать меня почаще, может, и выберу что-нибудь для новой публикации», — цитирует Ортио пресс-служба КХЛ.
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