Александр Овечкин посетил тренировку московского «Динамо» перед матчем с «Авангардом»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и советник генерального директора московского «Динамо» Александр Овечкин посетил тренировку команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом», который состоится завтра, 28 октября. Начало матча — в 19:30 мск.
Фото можно посмотреть в официальной группе московского клуба во «ВКонтакте».
Вчера, 26 октября, московское «Динамо» на домашнем льду потерпело разгромное поражение в матче с «Витязем» (1:5). Команда Владимира Крикунова занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 20 очков после 18 матчей. В свою очередь подопечные Боба Хартли вчера проиграли СКА (2:5). Омский клуб располагается на втором месте в Восточной конференции с 28 очками после 20 матчей.
Кто виноват в провале «Динамо»? Винить Крикунова просто, но всё гораздо сложнее
Целый комплекс причин привёл к разгрому бело-голубых в матче с «Витязем». 13 лет назад подобное уже стоило Крикунову места в «Динамо».
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