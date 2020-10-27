Назаров: странно слушать Хартли. Наоборот, откровенная грязь была со стороны Емелина

Известный хоккейный тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Авангардом» (5:2).

«Странно слышать от главного тренера «Авангарда» Боба Хартли разговоры о том, что Евгений Кетов мог отправить в инвалидную коляску Алексея Емелина. На мой взгляд, здесь всё наоборот. Со стороны Емелина в эпизоде с Евгением Тимкиным была откровенная грязь. У меня у самого была серьёзная травма колена. Поэтому я прекрасно знаю, как опасны подобного рода нарушения.

Алексей должен понимать, что в жизни на любое действие есть противодействие. И памятная история с Емелиным и Свитовым, когда Александр нанёс Алексею травму, это доказывает», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.