Назаров: странно слушать Хартли. Наоборот, откровенная грязь была со стороны Емелина

Известный хоккейный тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Авангардом» (5:2).
«Странно слышать от главного тренера «Авангарда» Боба Хартли разговоры о том, что Евгений Кетов мог отправить в инвалидную коляску Алексея Емелина. На мой взгляд, здесь всё наоборот. Со стороны Емелина в эпизоде с Евгением Тимкиным была откровенная грязь. У меня у самого была серьёзная травма колена. Поэтому я прекрасно знаю, как опасны подобного рода нарушения.
Алексей должен понимать, что в жизни на любое действие есть противодействие. И памятная история с Емелиным и Свитовым, когда Александр нанёс Алексею травму, это доказывает», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 27 октября 2020
-
16:48
-
16:30
-
16:28
-
16:15
-
16:00
-
15:42
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:21
-
14:01
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:47
-
12:03
-
11:59
-
11:20
-
10:44
-
10:19
-
10:01
-
09:35
-
09:20
-
09:01
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
05:33
- 26 октября 2020
-
23:50
-
23:40
-
23:00
-
22:54
-
22:52
-
22:45