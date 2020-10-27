Йортикка: Кубок Карьяла — это фарс после того, как Россия послала туда команду до 20 лет

Бывший главный тренер хабаровского «Амура» Ханну Йортикка прокомментировал уровень интереса к предстоящему в Хельсинки этапу Евротура.



«Я хотел приехать в Финляндию в начале ноября, в том числе и на Кубок Карьяла, но сейчас пришлось отказаться от этих планов. В Финляндии плохая ситуация с коронавирусом, а Кубок Карьяла превратился в фарс и шутку, поскольку Россия отправила туда команду до 20 лет. Есть ли смысл вообще играть при таком раскладе? Похоже, мы слишком далеко зашли, выполняя требования телекомпаний, потому что эти матчи приходится играть из-за телевизионных контрактов», — приводит слова Йортикки издание Iltalehti.

Стоит напомнить, что финский специалист последние годы отошёл от тренерской деятельности и проживает в Испании.