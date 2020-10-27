Все игроки сборной Финляндии после Кубка Карьяла будут отправлены на карантин

Стали известны некоторые подробности, касающиеся мер предосторожности при проведении финского этапа Евротура и возобновления после этого чемпионата Финляндии.
Руководство SM-лиги решило, что все хоккеисты, которые будут находиться в расположении сборной Финляндии на Кубке Карьяла, будут помещены на четырёхдневный карантин. После этого и двух отрицательных тестов на коронавирус они снова смогут сыграть. При этом матчи финского чемпионата возобновляются раньше, чем пройдёт четыре дня после окончания этапа Евротура, а самыми пострадавшими станут клубы «КалПа» и «Лукко», чей матч играется первым после перерыва.
По словам генерального менеджера сборной Финляндии Йере Лехтинена, большая часть хоккеистов сборной Финляндии будет представлять клубы SM-лиги, но не исключено, что в сборной появится кто-то из «Йокерита», где на прошлой неделе было диагностировано четверо заболевших. Из других клубов КХЛ финская сборная не планирует вызывать игроков.
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