Назаров: СКА показал доминирующий хоккей. Я бы сравнил его с хоккеем «Тампы» или «Бостона»

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился мнением о победе СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:2).

«Заметил, что у нас многие любят хвалить канадских тренеров, возносить их едва ли не до небес. И почему-то забывают про российскую тренерскую систему. Накануне СКА обыграл «Авангард», показав доминирующий хоккей. Я бы сравнил этот хоккей с тем, который в НХЛ демонстрируют «Тампа» или «Бостон». По сути, российская тренерская школа вчера обыграла канадскую. СКА выиграл за счёт отличной физики, зонной обороны и прессинга, а также благодаря грамотной игре в меньшинстве, которая всё и решила.



Команды, которыми я руководил, тоже играли в активный хоккей, такова моя тренерская философия. Тот, кто со мной работал, это подтвердит. Например, форвард Эмиль Галимов, оформивший вчера хет-трик, провёл роскошный матч с «Авангардом». Понимаете, хоккей в откат в современных условиях уже не прокатывает. Тем более в период пандемии, когда на трибунах очень мало болельщиков. Всем нужна телевизионная картинка, рейтинги. За этим будущее. В СКА это прекрасно осознают, там работают по чётко утверждённой программе. И это правильно, ведь мы хотим обыгрывать ту же Канаду на чемпионатах мира. Значит, нужно проповедовать соответствующий хоккей», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.