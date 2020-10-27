Обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский посетил «Уфа-Арену»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский сегодня, 27 октября, посетил «Уфа-Арену» в столице Башкортостана, сообщает пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» в «Твиттере».

«Сегодня «Уфа-Арену» посетил воспитанник «Салавата Юлаева», обладатель Кубка Стэнли, голкипер команды НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который встретился с руководством, оставил памятный автограф в фойе и посетил тренировки юных «юлаевцев», — говорится в сообщении клуба.

Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Салавата Юлаева».

26-летний Василевский стал первым вратарём в истории НХЛ, выигравшим 18 матчей за один плей-офф. Две победы россиянина пришлись на квалификационный турнир, который был сыгран в этом году в рамках нового формата плей-офф НХЛ, введённого из-за ситуации с пандемией коронавируса. Таким образом, голкипер установил рекорд, который будет невозможно побить при обычном формате плей-офф.