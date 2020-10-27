Обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский посетил «Уфа-Арену»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский сегодня, 27 октября, посетил «Уфа-Арену» в столице Башкортостана, сообщает пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» в «Твиттере».
«Сегодня «Уфа-Арену» посетил воспитанник «Салавата Юлаева», обладатель Кубка Стэнли, голкипер команды НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который встретился с руководством, оставил памятный автограф в фойе и посетил тренировки юных «юлаевцев», — говорится в сообщении клуба.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Салавата Юлаева».
26-летний Василевский стал первым вратарём в истории НХЛ, выигравшим 18 матчей за один плей-офф. Две победы россиянина пришлись на квалификационный турнир, который был сыгран в этом году в рамках нового формата плей-офф НХЛ, введённого из-за ситуации с пандемией коронавируса. Таким образом, голкипер установил рекорд, который будет невозможно побить при обычном формате плей-офф.
- 27 октября 2020
-
18:13
-
17:46
-
17:28
-
16:48
-
16:30
-
16:28
-
16:15
-
16:00
-
15:42
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:21
-
14:01
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:47
-
12:03
-
11:59
-
11:20
-
10:44
-
10:19
-
10:01
-
09:35
-
09:20
-
09:01
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
05:33
- 26 октября 2020
-
23:50
-
23:40
-
23:00