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Рижское «Динамо» объявило состав на выездную серию

Рижское «Динамо» объявило состав на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» объявило состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте команды.

Латвийскому клубу предстоит встретиться с минским «Динамо» (28 октября), «Трактором» (30 октября), «Автомобилистом» (1 ноября) и «Барысом» (3 ноября). На выездную серию отправилось 22 хоккеиста. Руководить командой будет Дмитрий Пархоменко, помогут ему — Андрей Кудин и Валерий Кулибаба.

Вратари: Эрик Витолс, Александр Лазушин, Артём Лещенко;

Защитники: Морган Эллис, Кристапс Сотниекс, Кристапс Зиле, Ондржей Витасек, Эндрю О'Брайен, Эрнест Ошениекс, Рис Скарлетт и Тони Сунд;

Нападающие: Микелис Редлихс, Зак Митчелл, Гинтс Мейя, Эмиль Гегерис, Даниэль Берзиньш, Патрик Забусов, Денис Паршин, Джей Си Липон, Евгений Грачёв, Янис Шваненбергс и Рудольф Полцс.

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