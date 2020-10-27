Рижское «Динамо» объявило состав на выездную серию
Рижское «Динамо» объявило состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте команды.
Латвийскому клубу предстоит встретиться с минским «Динамо» (28 октября), «Трактором» (30 октября), «Автомобилистом» (1 ноября) и «Барысом» (3 ноября). На выездную серию отправилось 22 хоккеиста. Руководить командой будет Дмитрий Пархоменко, помогут ему — Андрей Кудин и Валерий Кулибаба.
Вратари: Эрик Витолс, Александр Лазушин, Артём Лещенко;
Защитники: Морган Эллис, Кристапс Сотниекс, Кристапс Зиле, Ондржей Витасек, Эндрю О'Брайен, Эрнест Ошениекс, Рис Скарлетт и Тони Сунд;
Нападающие: Микелис Редлихс, Зак Митчелл, Гинтс Мейя, Эмиль Гегерис, Даниэль Берзиньш, Патрик Забусов, Денис Паршин, Джей Си Липон, Евгений Грачёв, Янис Шваненбергс и Рудольф Полцс.
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