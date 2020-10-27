Девон Тэйвз подписал четырёхлетний контракт с «Колорадо» на $ 16,4 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» объявил на своём официальном сайте о подписании контракта с защитником Девоном Тэйвзом. Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на четыре года, общая сумма сделки составит $ 16,4 млн.
В октябре «Эвеланш» выменяли Тэйвза у «Нью-Йорк Айлендерс», отдав взамен право выбора во втором раунде драфта 2020 года и право выбора во втором раунде драфта-2021.
В 68 матчах регулярного чемпионата защитник забросил 6 шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+1». В 22 матчах плей-офф набрал 10 (2+8) очков при показателе «+3».
За карьеру в НХЛ Тэйвз в 116 матчах забросил 11 шайб и отдал 35 результативных передач при показателе полезности «+8» и 20 минутах штрафа. Был выбран клубом из Нью-Йорка в четвёртом раунде под общим 108-м номером на драфте в 2014 году.
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