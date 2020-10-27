СКА подписал однолетний контракт с защитником Оскаром Фантенбергом

СКА подписал контракт с защитником Оскаром Фантенбергом, информирует официальный сайт питерского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2021 года.

Последние три сезона 29-летний хоккеист выступал в Северной Америке за «Лос-Анджелес Кингз», «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс». В НХЛ он провёл 124 матча, в которых набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-5» и 34 минутах штрафного времени.

В сезоне-2016/2017 Фантенберг выступал за хоккейный клуб «Сочи». В КХЛ швед отыграл 44 матча, в которых набрал 23 (3+20) очка, и завершил выступление с коэффициентом «-3». Ранее он выступал в национальном чемпионате Швеции за ХВ-71 и «Фрёлунду». Кроме того он защищал цвета сборной Швеции на чемпионате мира в 2016 году и во время Евротура в 2013, 2015 и 2016 годах.