Плющев: за фол Емелина против Тимкина одного матча дисквалификации мало

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказал своё мнение по решению СДК относительно матча СКА – «Авангард».

«Честно говоря, до сих пор не могу понять за что на первых секундах был удалён нападающий СКА Евгений Кетов. Женя не из тех игроков, кто грубит, бьёт исподтишка. В том эпизоде Емелин сам поскользнулся и никакого нарушения со стороны Кетова не было. Да, он подталкивал его, но Алексей сам тормозил, поэтому контакт был неизбежен.

Емелин в свою очередь сам очень грубо сыграл против Евгения Тимкина, за что абсолютно справедливо был удалён до конца игры. Пытаясь провести силовой приём, Емелин наносит удар выставленным вперёд коленом и попадает в колено нападающему СКА. Это могло привести к травме Тимкина. Учитывая степень нарушения правил, считаю, что одного матча дисквалификации Емелина мало.

У меня в сборной когда-то играл Женя Тимкин. Это боец, который всегда готов постоять за себя и за всех из своей команды. И если Емелин хотел выяснить отношения с Тимкиным, то это нужно было делать по-мужски, а не бить исподтишка», — сказал Плющев «Чемпионату».