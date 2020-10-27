Плющев: за фол Емелина против Тимкина одного матча дисквалификации мало

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказал своё мнение по решению СДК относительно матча СКА – «Авангард».
«Честно говоря, до сих пор не могу понять за что на первых секундах был удалён нападающий СКА Евгений Кетов. Женя не из тех игроков, кто грубит, бьёт исподтишка. В том эпизоде Емелин сам поскользнулся и никакого нарушения со стороны Кетова не было. Да, он подталкивал его, но Алексей сам тормозил, поэтому контакт был неизбежен.
Емелин в свою очередь сам очень грубо сыграл против Евгения Тимкина, за что абсолютно справедливо был удалён до конца игры. Пытаясь провести силовой приём, Емелин наносит удар выставленным вперёд коленом и попадает в колено нападающему СКА. Это могло привести к травме Тимкина. Учитывая степень нарушения правил, считаю, что одного матча дисквалификации Емелина мало.
У меня в сборной когда-то играл Женя Тимкин. Это боец, который всегда готов постоять за себя и за всех из своей команды. И если Емелин хотел выяснить отношения с Тимкиным, то это нужно было делать по-мужски, а не бить исподтишка», — сказал Плющев «Чемпионату».
- 27 октября 2020
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