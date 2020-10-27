«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ, Доус набрал 3 очка
«Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Ак Барса» Найджел Доус, который забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Два очка в активе Стефана Да Косты (1+1). У «Нефтехимика» шайбы на счету Рафаэля Бикмуллина и Александра Осипова.
Это четвёртый кряду проигрыш нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Нефтехимик» в Нижнекамске — с хабаровским «Амуром». Обе встречи состоятся 30 октября.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2020, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Да Коста (Викстранд, Доус) – 13:19' (5x4) 1:1 Бикмуллин (Костицын, Волгин) – 21:14' (5x5) 1:2 Осипов (Бикмуллин, Костицын) – 34:02' (5x5) 2:2 Доус (Да Коста, Азеведу) – 36:55' (5x4) 3:2 Доус (Тихонов) – 58:03' (5x5)
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