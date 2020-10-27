«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ, Доус набрал 3 очка

«Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Ак Барса» Найджел Доус, который забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Два очка в активе Стефана Да Косты (1+1). У «Нефтехимика» шайбы на счету Рафаэля Бикмуллина и Александра Осипова.

Это четвёртый кряду проигрыш нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Нефтехимик» в Нижнекамске — с хабаровским «Амуром». Обе встречи состоятся 30 октября.