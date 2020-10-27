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«Северсталь» в гостях одержала волевую победу над «Спартаком»

«Северсталь» в гостях одержала волевую победу над «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» обыграла «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина.

Победную шайбу у «Северстали» забросил нападающий Игорь Гераськин. Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отразил 34 броска. у «Спартака» отличились Лукаш Радил, Робин Ганзл и Илья Талалуев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, череповецкий клуб одержал четвёртую победу в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 29 октября дома встретится с ЦСКА, а «Северсталь» 30 октября в Череповце — с подольским «Витязем».

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2020, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Радил (Лехтеря, Бакош) – 0:31' (5x5)   1:1 Рогов – 14:08' (5x5)   2:1 Ганзл – 16:34' (бул)   2:2 Капустин (Петунин) – 21:34' (5x5)   2:3 Букартс (Няттинен, Виттасмяки) – 34:34' (5x5)   2:4 Гераськин (Кодола, Провольнев) – 52:04' (5x4)   3:4 Талалуев (Вишневский, Фёдоров) – 56:52' (5x4)
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