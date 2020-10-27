«Северсталь» в гостях одержала волевую победу над «Спартаком»

Череповецкая «Северсталь» обыграла «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина.

Победную шайбу у «Северстали» забросил нападающий Игорь Гераськин. Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отразил 34 броска. у «Спартака» отличились Лукаш Радил, Робин Ганзл и Илья Талалуев.

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Таким образом, череповецкий клуб одержал четвёртую победу в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 29 октября дома встретится с ЦСКА, а «Северсталь» 30 октября в Череповце — с подольским «Витязем».