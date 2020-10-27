Квартальнов: дали Зарипову выходные до 2 ноября. Ему надо полечиться

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:2).

«Неплохое было начало, слабо сыграли второй период. Эмоций не было, пока мы не выстояли пять минут в меньшинстве. Здорово, что в концовке забили, это важные для нас два очка. Будут ли к Бурмистрову дополнительные санкции за удаление до конца матча? Не думаю, что он хотел это сделать. Мы сейчас смотрели этот момент. Удар был, не могу сказать, что специально. Конечно, нужно было контролировать, но это чисто игровой момент. Наверное, лига как-то наказывать будет.

Марушев отправился в «Барс»? Марушев и Емец будут играть в следующем матче. Мы отправили Максима на один матч, у «Барса» есть кадровые проблемы. Ребятам тоже нужно давать игровое время, многим тяжеловато.

Когда начнёт тренироваться Зарипов? Ему дали выходные до 2 ноября. Есть моменты, связанные со здоровьем, нужна пауза. Ему надо полечиться, как и Рукавишникову. Это две боевые единицы. Данис нам нужен, особенно в таких играх, как сегодня. То, что сделали сегодня линия Да Косты, Доус.

Дыняк? Нас в целом не устраивает игра команды. Нет никаких оправданий. Ребята стараются, многое не получается. Я тоже обычный человек, совершаю ошибки, как и ребята. Что-то не получается, думаете, он не переживает? Он игрок уровня нашей команды. У нас много ребят, которые должны прибавлять», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.