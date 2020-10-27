Егор Чинахов сразился с Андреем Стасем в новом шоу «Авангарда»
«Авангард» на своём канале в YouTube представил новое шоу «Просто лучший», в котором хоккеисты команды сражаются между собой, отвечая на различные вопросы о любимом виде спорта, истории клуба и трофеях, когда-либо выигранных омским клубом. Его первыми участниками стали нападающие Егор Чинахов и Андрей Стась.
Посмотреть видео можно также на официальном канале «Авангарда» в YouTube.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
«Почему Манукяна нет в составе? Он перешёл на удалёнку». Новые шутки от «Авангарда»
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