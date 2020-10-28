В «Динамо» прокомментировали слухи о возможной отставке Владимира Крикунова

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов высказался на тему слухов о возможной отставке главного тренера команды Владимира Крикунова.

«Это всё злые языки. На сегодняшний день таких планов в клубе нет. Мы доверяем нашему главному тренеру и тренерскому штабу.



Владимир Васильевич обладает огромным опытом и знает, как выводить команду из подобных ситуаций и добиваться результата. Это он неоднократно доказывал в своей карьере.



Планы о точечном усилении тренерского штаба? Он у нас и так немаленький – достаточно специалистов, чтобы руководить командой», – цитирует Меркулова «Спорт-экспресс».

Сегодня, 28 октября, «Динамо» сыграет с «Авангардом». Команда Владимира Крикунова занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 20 очков после 18 матчей. В свою очередь подопечные Боба Хартли позавчера проиграли СКА (2:5). Омский клуб располагается на втором месте в Восточной конференции с 28 очками после 20 матчей.