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В «Динамо» прокомментировали слухи о возможной отставке Владимира Крикунова

В «Динамо» прокомментировали слухи о возможной отставке Владимира Крикунова
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов высказался на тему слухов о возможной отставке главного тренера команды Владимира Крикунова.

«Это всё злые языки. На сегодняшний день таких планов в клубе нет. Мы доверяем нашему главному тренеру и тренерскому штабу.

Владимир Васильевич обладает огромным опытом и знает, как выводить команду из подобных ситуаций и добиваться результата. Это он неоднократно доказывал в своей карьере.

Планы о точечном усилении тренерского штаба? Он у нас и так немаленький – достаточно специалистов, чтобы руководить командой», – цитирует Меркулова «Спорт-экспресс».

Сегодня, 28 октября, «Динамо» сыграет с «Авангардом». Команда Владимира Крикунова занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 20 очков после 18 матчей. В свою очередь подопечные Боба Хартли позавчера проиграли СКА (2:5). Омский клуб располагается на втором месте в Восточной конференции с 28 очками после 20 матчей.

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Целый комплекс причин привёл к разгрому бело-голубых в матче с «Витязем». 13 лет назад подобное уже стоило Крикунову места в «Динамо».
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