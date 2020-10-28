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Бывший генменеджер «Флориды» Тэллон может войти в управленческий штаб «Питтсбурга»

Бывший генменеджер «Флориды» Тэллон может войти в управленческий штаб «Питтсбурга»
Хоккей / НХЛ 0

Бывший генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон может присоединиться к управленческому штабу «Питтсбург Пингвинз» для помощи генеральному менеджеру клуба Джиму Рутерфорду.

Как сообщает журналист The Athletic Роб Росси, 70-летний специалист может получить работу в клубе. Конкретная должность пока не называется. Ранее стало известно, что «Питтсбург» уволил ассистента генменеджера Джейсона Карманоса и пригласил завершившего карьеру хоккеиста Тревора Дэйли на должность советника по хоккейным операциям.

Тэллон руководил «Пантерз» с 2010 года. В этом году был уволен после поражения «Флориды» в квалификации плей-офф от «Нью-Йорк Айлендерс». До этого Дэйл занимал пост генерального менеджера «Чикаго Блэкхоукс» в период с 2005 по 2009 год.

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