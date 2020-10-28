Квартальнов – журналисту: у вас хоккейное образование? Дыняк устраивает «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:2) вступил в диалог с журналистом по поводу нахождения в составе нападающего Никиты Дыняка, чьим агентом является Никита Квартальнов.

«Нас в целом не устраивает, как хотим играть. Нет никаких оправданий. Ребята стараются, но много что не получается. Я тоже человек и совершаю ошибки. Как и ребята. Ещё раз говорю: что-то у нас не получается. А вы думаете, он сам не переживает? Конечно переживает. Он нас устраивал, здесь не могу с вами согласиться, что он не игрок уровня нашей команды. Он – наш уровень. У нас много ребят, которые должны прибавлять. Большая группа, не он один.

Я сам разберусь, где он будет набирать форму. Повторюсь, мы терпим и работаем, пытаемся исправить ситуацию. Мы всё давно видим и понимаем. Ребят, мы сейчас не будем впадать в дискуссию. Поверьте, очень многим хоккеистам нужно прибавлять и ему в том числе. Есть ли у него куда добавлять? У вас хоккейное образование? Я говорю, что есть куда добавлять. Очень много внимания я вам уделяю. Я сам разберусь, кому надо добавлять, а кому – нет», – цитирует Квартальнова «Спорт Бизнес Online».