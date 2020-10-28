Виктор Тихонов прокомментировал информацию о возможном обмене из «Ак Барса» в «Спартак»

Форвард «Ак Барса» Виктор Тихонов поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:2) и прокомментировал информацию о возможном обмене в «Спартак».

«Я игрок «Ак Барса», и все мои мысли только о нём. Моё дело — выходить на лёд и помогать команде. Был непростой матч. Начали очень здорово, была проблема с реализацией. Соперник остался в игре, во втором периоде не закусались. Молодцы, что в итоге нашли способ, чтобы победить.

Передача на Доуса в конце матча? Требование тренера было лезть на ворота. Кирилл Петров за пару минут до этого показал отличный пример, создав момент. Когда Найджел мне скинул в центре, увидел, что соперник без скорости. Набрал немного ход, раскачал, хотел сам на ворота полезть, но видел, что стянул двоих на себя, а Найджел был в удобной позиции. Решил скинуть, и потом уже была задача не сбить вратаря», — цитирует Тихонова пресс-служба казанского клуба.