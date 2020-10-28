Андрей Потайчук назначен генеральным менеджером фарм-клуба «Спартака» в ВХЛ

Андрей Потайчук возвращается в систему «Спартака», сообщается на официальном сайте московского клуба. 50-летний специалист назначен генеральным менеджером воскресенского «Химика», фарм-клуба «Спартака» в ВХЛ.

Потайчук работал в тренерском штабе красно-белых в сезонах-2009/2010, 2010/2011 и 2017/2018, в сезоне-2013/2014 он являлся генеральным менеджером клуба «Югра» (Ханты-Мансийск). Потайчук уже приступил к выполнению своих обязанностей.

«Рад вернуться в систему «Спартака», в котором провёл несколько сезонов в качестве тренера. Моя главная задача — следить за развитием игроков, находящихся в системе клуба, выстроить правильное взаимодействие между командой КХЛ и ВХЛ. Клубная вертикаль должна работать и давать результат. Не должно быть такой ситуации, что наши хоккеисты на двусторонних контрактах при наличии фарм-клуба в ВХЛ не получают должной игровой практики. Буду много времени проводить в Воскресенске, присутствовать на всех играх, хочу своими глазами увидеть тренировочный процесс. В ближайшее время познакомлюсь с тренерским штабом и хоккеистами «Химика». Уверен, что сейчас команда занимает не своё место в турнирной таблице, её потенциал гораздо выше. Будем делать всё необходимое, чтобы молодёжь прогрессировала», — прокомментировал своё назначение Потайчук.