Александр Овечкин возглавил список лучших свободных агентов следующего лета по версии NBC

Авторы телеканала NBC составили рейтинг лучших игроков, которые могут выйти на рынок свободных агентов по окончании сезона-2020/2021 в НХЛ.
Этот список возглавил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На втором месте расположился капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског, а топ-3 замкнул защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон. Также в пятёрку лучших вошли голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск и нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейлор Холл.
В минувшем сезоне Овечкин набрал 67 (48+19) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В пяти матчах Кубка Стэнли форвард забросил четыре шайбы и однажды ассистировал партнёрам. Российский форвард является обладателем Кубка Стэнли 2018 года. За свою карьеру он забросил 706 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
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