Aftonbladet — о решении ФХР по первому этапу Евротура: не поступайте как Россия!

Обозреватель шведского издания Aftonbladet Густав Ранкеског раскритиковал решение Федерации хоккея России отправить на первый этап Евротура Кубок Карьяла молодёжный состав.



«На прошлой неделе сборная России представила свой состав на Кубок Карьяла. Он больше напоминал молодёжную команду. Не поступайте как Россия! Есть же договор отправлять на турнир лучшие национальные команды», — отметил Ранкеског.



О подробностях этой договорённости рассказал и директор шведской хоккейной ассоциации Улоф Эстблом.



«Решение России стало для нас сюрпризом. У нас есть диалог между странами, в нём мы договорились отправлять свои лучшие национальные команды. Хотели бы мы сделать то же самое и отправить молодёжный состав? Нет, такой идеи никогда не было. Мы рассматриваем Евротур как взрослый турнир. А молодёжка сыграет два матча с Финляндией в Мальмё», — сказал Эстблом.

Йортикка: Кубок Карьяла — это фарс после того, как Россия послала туда команду до 20 лет