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НХЛ хочет снизить зарплаты игроков, исходя из количества матчей, если сезон будет неполным

НХЛ хочет снизить зарплаты игроков, исходя из количества матчей, если сезон будет неполным
Хоккей / НХЛ 0

Инсайдер TVA Sports Рено Лавуа поделился мнением о ситуации с зарплатами игроков НХЛ на сезон-2020/2021. Канадский журналист сообщил, что лига хотела бы снизить зарплаты игроков пропорционально количеству матчей, если сезон будет неполным. Профсоюз выступает против этой идеи.

«В коллективном соглашении написано, что игроки получат 72% от зарплаты, когда начнётся сезон-2020/2021. Но что будет, если в сезоне будет меньше 82 матчей? НХЛ в таком случае хочет применить пропорциональный подход. Считаю это логичным. Но профсоюз говорит, что в соглашении, подписанном с лигой, об этом ничего не говорится. Речь шла о том, что игроки получат 72% от своей общей заработной платы за сезон», – сказал Лавуа.

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