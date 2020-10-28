НХЛ хочет снизить зарплаты игроков, исходя из количества матчей, если сезон будет неполным
Инсайдер TVA Sports Рено Лавуа поделился мнением о ситуации с зарплатами игроков НХЛ на сезон-2020/2021. Канадский журналист сообщил, что лига хотела бы снизить зарплаты игроков пропорционально количеству матчей, если сезон будет неполным. Профсоюз выступает против этой идеи.
«В коллективном соглашении написано, что игроки получат 72% от зарплаты, когда начнётся сезон-2020/2021. Но что будет, если в сезоне будет меньше 82 матчей? НХЛ в таком случае хочет применить пропорциональный подход. Считаю это логичным. Но профсоюз говорит, что в соглашении, подписанном с лигой, об этом ничего не говорится. Речь шла о том, что игроки получат 72% от своей общей заработной платы за сезон», – сказал Лавуа.
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