Метсола: если хоккей не будет приносить удовольствия — я больше не буду играть

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола рассказал о своём отношении к хоккею.

«В основном я делаю одно и то же перед каждым матчем и на раскатке. В свободное время до матча я могу вздремнуть, если устал или чувствую, что так лучше. Потом иду на матч. Стараюсь не думать слишком много, просто наслаждаюсь игрой. Это всего лишь хоккей, это не самая важная вещь в жизни, это должно быть весело. Если хоккей не будет приносить удовольствия — я больше не буду играть.

Полезно иногда себе об этом напоминать, когда воспринимаешь всё слишком серьёзно. Как и было сказано, это всего лишь игра. Конечно, мы делаем всё, что в наших силах, это наша профессия. Я думаю, что делаю всё, что могу, тогда, когда не думаю слишком много и не напрягаюсь насчёт этого», — цитирует Метсолу Sport24.