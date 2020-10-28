Фантенберг: рад присоединиться к СКА. Топ-клуб с большой историей и отличной организацией

Защитник Оскар Фантенберг поделился эмоциями от перехода в СКА.
«Рад присоединиться к СКА, это клуб с большой историей. Ожидания самые позитивные, хочу помогать команде побеждать. Думаю, что через две недели уже смогу играть. Последние недели, к сожалению, катался не так много, и нужно некоторое время, чтобы набрать кондиции. Хочется поскорее присоединиться к команде и начать тренировки, а там уже тренеры решат, когда мне можно будет принимать участие в играх.
Я уже играл в России, провёл один сезон за «Сочи», и о нём у меня остались хорошие воспоминания – хороший город, приветливые люди, отличная инфраструктура. В КХЛ играет много мастеров, многие команды показывают интересный хоккей. Помню игру со СКА в Петербурге – было сложно. СКА – топ-клуб с отличной организацией, и я рад возможности выступать за Санкт-Петербург. Знаю, что в Ледовом очень хорошая поддержка», — цитирует Фантенберга пресс-служба клуба.
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