Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фантенберг: рад присоединиться к СКА. Топ-клуб с большой историей и отличной организацией

Фантенберг: рад присоединиться к СКА. Топ-клуб с большой историей и отличной организацией
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Оскар Фантенберг поделился эмоциями от перехода в СКА.

«Рад присоединиться к СКА, это клуб с большой историей. Ожидания самые позитивные, хочу помогать команде побеждать. Думаю, что через две недели уже смогу играть. Последние недели, к сожалению, катался не так много, и нужно некоторое время, чтобы набрать кондиции. Хочется поскорее присоединиться к команде и начать тренировки, а там уже тренеры решат, когда мне можно будет принимать участие в играх.

Я уже играл в России, провёл один сезон за «Сочи», и о нём у меня остались хорошие воспоминания – хороший город, приветливые люди, отличная инфраструктура. В КХЛ играет много мастеров, многие команды показывают интересный хоккей. Помню игру со СКА в Петербурге – было сложно. СКА – топ-клуб с отличной организацией, и я рад возможности выступать за Санкт-Петербург. Знаю, что в Ледовом очень хорошая поддержка», — цитирует Фантенберга пресс-служба клуба.

В СКА подписали шестого легионера из НХЛ. Теперь клуб выгонит вратаря Хелльберга?
У «армейцев» талантливые российские голкиперы, а с приходом защитника Оскара Фантенберга в команде переизбыток иностранцев.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020