Василий Каменев: зачем СКА иностранец Хелльберг, если есть отличные российские вратари?

Бывший нападающий СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Василий Каменев поделился мнением об игре команды в недавних матчах регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:4) и «Авангардом» (5:2).

«Бывают такие встречи, когда у одной команды игра не идёт. Думаю, что Валерий Брагин после болезни не успел ещё поработать с командой, настроить её, и хоккеистам не хватило собранности и желания бороться. К тому же слабо сыграл шведский вратарь Магнус Хелльберг, который пропустил три шайбы в первом периоде. Зачем в СКА иностранный голкипер, если у нас есть отличные российские вратари, молодые, талантливые – Александр Самонов, Ярослав Аскаров, Михаил Бердин?



Матч с «Авангардом»? Отличная получилась игра – боевая, скоростная, зрелищная. Была упорная борьба сильных соперников, и СКА многое удалось. Наверное, этот матч можно признать лучшим для СКА в этом сезоне. Надеюсь, что Валерий Брагин направит команду по верному пути и «армейцы» наверстают упущенное», – цитирует Каменева «Петербургский дневник».