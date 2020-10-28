Премьер-министр Латвии сомневается, что игроки захотят поехать на чемпионат мира в Минск

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил сомнение, что хоккеисты захотят поехать на ЧМ-2021 в Беларусь. Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.
«Конечно, мы хотим и готовы выступить соорганизаторами хоккейного чемпионата, все подготовительные работы ведутся. Думаю, если эпидемиологические условия позволят, это будет большим событием для Латвии по многим причинам.
Нас беспокоит второй этап, запланированный в Минске. По крайней мере, есть очень большие вопросы касательно безопасности. Мы планируем провести свой этап. Вопрос в том, может ли этап в Беларуси вообще состояться. На данный момент я очень сомневаюсь именно по соображениям безопасности, что найдётся достаточно команд, готовых поехать туда», – цитирует Кариньша TV3.
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