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Кугрышев и Воробьёв пропустят матч с «Амуром». Во встрече с «Локомотивом» у каждого — «-3»

Кугрышев и Воробьёв пропустят матч с «Амуром». Во встрече с «Локомотивом» у каждого — «-3»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» объявил состав на встречу с хабаровским «Амуром», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Защитники уфимцев Павел Коледов и Алексей Семёнов, а также форварды Дмитрий Кугрышев и Михаил Воробьёв матч пропустят. Все, кроме Семёнова, предыдущую встречу с «Локомотивом» (0:5) закончили с показателем результативности «-3».

В заявку клуба вернулись защитник Евгений Лисовец и нападающие Илья Баранов, Данил Башкиков и Артём Пименов.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
  • Мухамадуллин — Бирюков, Сошников — Кадейкин — Башкиров;
  • Алексеев — Лисовец, Хохряков — Картаев — Баранов;
  • Коробов, Солодухин — Пименов — Жарков.

Дополнительным форвардом станет Родион Амиров.

Место в воротах займёт Юха Метсола. Начинавший предыдущий матч Даниил Тарасов будет его сменщиком.

«Локомотив» одержал девятую победу кряду, разгромив в гостях «Салават Юлаев» со счётом 5:0
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