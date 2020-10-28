Кугрышев и Воробьёв пропустят матч с «Амуром». Во встрече с «Локомотивом» у каждого — «-3»

Уфимский «Салават Юлаев» объявил состав на встречу с хабаровским «Амуром», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



Защитники уфимцев Павел Коледов и Алексей Семёнов, а также форварды Дмитрий Кугрышев и Михаил Воробьёв матч пропустят. Все, кроме Семёнова, предыдущую встречу с «Локомотивом» (0:5) закончили с показателем результативности «-3».



В заявку клуба вернулись защитник Евгений Лисовец и нападающие Илья Баранов, Данил Башкиков и Артём Пименов.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Мухамадуллин — Бирюков, Сошников — Кадейкин — Башкиров;

Алексеев — Лисовец, Хохряков — Картаев — Баранов;

Коробов, Солодухин — Пименов — Жарков.

Дополнительным форвардом станет Родион Амиров.

Место в воротах займёт Юха Метсола. Начинавший предыдущий матч Даниил Тарасов будет его сменщиком.