Кугрышев и Воробьёв пропустят матч с «Амуром». Во встрече с «Локомотивом» у каждого — «-3»
Уфимский «Салават Юлаев» объявил состав на встречу с хабаровским «Амуром», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Защитники уфимцев Павел Коледов и Алексей Семёнов, а также форварды Дмитрий Кугрышев и Михаил Воробьёв матч пропустят. Все, кроме Семёнова, предыдущую встречу с «Локомотивом» (0:5) закончили с показателем результативности «-3».
В заявку клуба вернулись защитник Евгений Лисовец и нападающие Илья Баранов, Данил Башкиков и Артём Пименов.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
- Мухамадуллин — Бирюков, Сошников — Кадейкин — Башкиров;
- Алексеев — Лисовец, Хохряков — Картаев — Баранов;
- Коробов, Солодухин — Пименов — Жарков.
Дополнительным форвардом станет Родион Амиров.
Место в воротах займёт Юха Метсола. Начинавший предыдущий матч Даниил Тарасов будет его сменщиком.
«Локомотив» одержал девятую победу кряду, разгромив в гостях «Салават Юлаев» со счётом 5:0
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