Меньшиков дебютирует за «Магнитку» в матче с бывшим клубом — «Сибирью»

«Металлург» объявил состав на гостевую встречу с «Сибирью», сообщается на официальной странице магнитогорского клуба в «Твиттере».



Встречу пропустят защитник Михаил Гончар, а также нападающий Данила Юров. На их места вызваны защитник Виталий Меньшиков, который дебютирует за магнитогорский клуб, и форвард Юхо Ламмикко.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Яковлев — Николаев, Кошелев — Прохоркин — Плотников;

Антипин — Земчёнок, Песонен — Платонов — Чибисов;

Хлыстов — Меньшиков, Мозякин — Нестрашил — Бек;

Сёмин — Крохалев, Варагян — Неколенко — Ламмикко.

Место в воротах займёт Артём Загидулин. Его сменщиком станет Глеб Носов.



Напомним, что нынешний сезон Меньшиков начинал в составе «Сибири», но 20 октября клуб расторг соглашение с хоккеистом. Магнитогорский «Металлург» и защитник Виталий Меньшиков подписали пробный контракт.