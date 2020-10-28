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Меньшиков дебютирует за «Магнитку» в матче с бывшим клубом — «Сибирью»

Меньшиков дебютирует за «Магнитку» в матче с бывшим клубом — «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» объявил состав на гостевую встречу с «Сибирью», сообщается на официальной странице магнитогорского клуба в «Твиттере».

Встречу пропустят защитник Михаил Гончар, а также нападающий Данила Юров. На их места вызваны защитник Виталий Меньшиков, который дебютирует за магнитогорский клуб, и форвард Юхо Ламмикко.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Яковлев — Николаев, Кошелев — Прохоркин — Плотников;
  • Антипин — Земчёнок, Песонен — Платонов — Чибисов;
  • Хлыстов — Меньшиков, Мозякин — Нестрашил — Бек;
  • Сёмин — Крохалев, Варагян — Неколенко — Ламмикко.

Место в воротах займёт Артём Загидулин. Его сменщиком станет Глеб Носов.

Напомним, что нынешний сезон Меньшиков начинал в составе «Сибири», но 20 октября клуб расторг соглашение с хоккеистом. Магнитогорский «Металлург» и защитник Виталий Меньшиков подписали пробный контракт.

«Магнитка» подписала пробный контракт с Меньшиковым. Завтра команда сыграет с «Сибирью»
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