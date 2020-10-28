Меньшиков дебютирует за «Магнитку» в матче с бывшим клубом — «Сибирью»
«Металлург» объявил состав на гостевую встречу с «Сибирью», сообщается на официальной странице магнитогорского клуба в «Твиттере».
Встречу пропустят защитник Михаил Гончар, а также нападающий Данила Юров. На их места вызваны защитник Виталий Меньшиков, который дебютирует за магнитогорский клуб, и форвард Юхо Ламмикко.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Яковлев — Николаев, Кошелев — Прохоркин — Плотников;
- Антипин — Земчёнок, Песонен — Платонов — Чибисов;
- Хлыстов — Меньшиков, Мозякин — Нестрашил — Бек;
- Сёмин — Крохалев, Варагян — Неколенко — Ламмикко.
Место в воротах займёт Артём Загидулин. Его сменщиком станет Глеб Носов.
Напомним, что нынешний сезон Меньшиков начинал в составе «Сибири», но 20 октября клуб расторг соглашение с хоккеистом. Магнитогорский «Металлург» и защитник Виталий Меньшиков подписали пробный контракт.
«Магнитка» подписала пробный контракт с Меньшиковым. Завтра команда сыграет с «Сибирью»
- 28 октября 2020
-
16:54
-
16:39
-
16:27
-
16:00
-
15:36
-
15:20
-
15:04
-
14:50
-
14:40
-
14:15
-
13:56
-
13:30
-
13:05
-
12:47
-
12:20
-
11:52
-
11:35
-
11:15
-
10:55
-
10:39
-
10:15
-
09:59
-
09:40
-
09:15
-
08:51
-
08:25
-
08:19
-
08:07
-
02:14
- 27 октября 2020
-
23:55
-
23:31
-
23:15
-
22:55
-
22:44
-
21:53
Партнерский контент