Нападающий «Ак Барса» Бурмистров оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» — «Нефтехимик».



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Александра Бурмистрова по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.

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Напомним, что на 45-й минуте встречи нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в борьбе с защитником «Нефтехимика» Отсо Рантакари нанёс последнему удар клюшкой между ног. Судьи выписали Бурмистрову дисциплинарный штраф до конца встречи.



Матч закончился победой казанцев со счётом 3:2.