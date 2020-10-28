Нападающий «Ак Барса» Бурмистров оштрафован
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» — «Нефтехимик».
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Александра Бурмистрова по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, что на 45-й минуте встречи нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в борьбе с защитником «Нефтехимика» Отсо Рантакари нанёс последнему удар клюшкой между ног. Судьи выписали Бурмистрову дисциплинарный штраф до конца встречи.
Матч закончился победой казанцев со счётом 3:2.
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ, Доус набрал 3 очка
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