Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Оргкомитет по проведению ЧМ-2021: политические вопросы не должны разрешаться спортсменами

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Оргкомитет по проведению ЧМ-2021: политические вопросы не должны разрешаться спортсменами
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Оргкомитет по проведению чемпионата мира по хоккею 2021 года, работающий в рамках Международной федерации хоккея (ИИХФ), отреагировал на информацию о создании рядом белорусских спортсменов рабочей группы, которая будет добиваться переноса турнира из Беларуси в другую страну.

«Оргкомитет чемпионата мира узнал о создании некой рабочей группы, как и многие, из прессы. Непосредственных обращений, как-то соотносящихся с озвученными представителями данной инициативы целями, ни в адрес Федерации хоккея Беларуси, ни в адрес оргкомитета чемпионата мира по хоккею 2021 года на данный момент не поступало.

Следует заметить, что мы продолжаем планомерную подготовку к форуму вместе с нашими коллегами из Латвии и Международной федерации хоккея. Как уже отмечалось представителями ИИХФ, политика не должна и не может являться основанием для переноса: политические вопросы должны разрешаться политиками, но никак не спортсменами и болельщиками, для которых отмена или перенос чемпионата мира будет очень болезненным», — приводит ответ оргкомитета РБК.

Напомним, что представители рабочей группы считают, что проведение турнира в Беларуси является невозможным с точки зрения безопасности.

Чемпионат мира 2021 года должен пройти в столицах Беларуси и Латвии, Минске и Риге, с 21 мая по 6 июня.

Тихановская: ЧМ-2021 в Беларуси невозможен, пока в стране не остановлено насилие
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020