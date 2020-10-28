Оргкомитет по проведению ЧМ-2021: политические вопросы не должны разрешаться спортсменами

Оргкомитет по проведению чемпионата мира по хоккею 2021 года, работающий в рамках Международной федерации хоккея (ИИХФ), отреагировал на информацию о создании рядом белорусских спортсменов рабочей группы, которая будет добиваться переноса турнира из Беларуси в другую страну.
«Оргкомитет чемпионата мира узнал о создании некой рабочей группы, как и многие, из прессы. Непосредственных обращений, как-то соотносящихся с озвученными представителями данной инициативы целями, ни в адрес Федерации хоккея Беларуси, ни в адрес оргкомитета чемпионата мира по хоккею 2021 года на данный момент не поступало.
Следует заметить, что мы продолжаем планомерную подготовку к форуму вместе с нашими коллегами из Латвии и Международной федерации хоккея. Как уже отмечалось представителями ИИХФ, политика не должна и не может являться основанием для переноса: политические вопросы должны разрешаться политиками, но никак не спортсменами и болельщиками, для которых отмена или перенос чемпионата мира будет очень болезненным», — приводит ответ оргкомитета РБК.
Напомним, что представители рабочей группы считают, что проведение турнира в Беларуси является невозможным с точки зрения безопасности.
Чемпионат мира 2021 года должен пройти в столицах Беларуси и Латвии, Минске и Риге, с 21 мая по 6 июня.
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