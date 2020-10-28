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«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений, в Уфе обыграв «Амур»

«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений, в Уфе обыграв «Амур»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 4:1.

К концу второго периода счёт так и не был открыл. Тем не менее на исходе 36-й минуты «Салават» забросил первую шайбу в матче усилиями Ильи Баранова. Время заброшенной шайбы — 35 минут и 50 секунд. Спустя всего 35 секунд Теэму Хартикайнен с передач Маркуса Гранлунда и Григория Панина удвоил преимущество уфимцев. Команде потребовалось всего 36 секунд, чтобы забросить третью шайбу. Отличился Данил Башкиров. Через минуту и 26 секунд Вячеслав Солодухин забросил четвёртый гол уфимцев в матче. Тем не менее спустя 53 секунды «Амур» отыграл одну шайбу усилиями Кирилла Рассказова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2020, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Баранов (Коробов, Пименов) – 35:50' (5x5)   2:0 Хартикайнен (Гранлунд, Панин) – 36:25' (5x5)   3:0 Башкиров (Кадейкин, Сошников) – 37:01' (5x5)   4:0 Солодухин (Жарков, Пименов) – 38:27' (5x5)   4:1 Рассказов (Йордан, Васильев) – 39:20' (5x4)

Кроме того команды установили новый рекорд скорострельности, забросив 5 шайб всего за 3 минуты и 30 секунд.

Напомним, что в следующем матче «Салават Юлаев» встретится с магнитогорским «Металлургом». «Амур» 30 октября сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
ирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
«Салават Юлаев» и «Амур» установили новый рекорд скорострельности, забросив 5 шайб за 3:30
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