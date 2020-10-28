«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений, в Уфе обыграв «Амур»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 4:1.



К концу второго периода счёт так и не был открыл. Тем не менее на исходе 36-й минуты «Салават» забросил первую шайбу в матче усилиями Ильи Баранова. Время заброшенной шайбы — 35 минут и 50 секунд. Спустя всего 35 секунд Теэму Хартикайнен с передач Маркуса Гранлунда и Григория Панина удвоил преимущество уфимцев. Команде потребовалось всего 36 секунд, чтобы забросить третью шайбу. Отличился Данил Башкиров. Через минуту и 26 секунд Вячеслав Солодухин забросил четвёртый гол уфимцев в матче. Тем не менее спустя 53 секунды «Амур» отыграл одну шайбу усилиями Кирилла Рассказова.

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Кроме того команды установили новый рекорд скорострельности, забросив 5 шайб всего за 3 минуты и 30 секунд.

Напомним, что в следующем матче «Салават Юлаев» встретится с магнитогорским «Металлургом». «Амур» 30 октября сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».