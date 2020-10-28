«Металлург» всухую проиграл «Сибири» в дебютном матче Меньшикова, Загидулин был заменён

«Сибирь» обыграла магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:0.
На 15-й минуте первого периода Егор Миловзоров с передачи Александра Шарова вывел гостей вперёд, реализовав большинство. Уже на шестой секунде второго игрового отрезка Миловзоров оформил дубль. Ему ассистировали Юрки Йокипакка и Олег Ли. На 37-й минуте новосибирцы забросили третью шайбу в ворота магнитогорцев, однако судьи после видеоповтора приняли решение отменить гол. Тем не менее тренерский штаб «Металлурга» после этого эпизода заменил голкипера Артёма Загидулина. Место в воротах занял Глеб Носов. Итоговый счёт установил Микаэль Руохомаа, забросивший уже в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче «Металлург» сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Сибирь» сыграет с «Ак Барсом». Обе встречи пройдут 30 октября.
- 28 октября 2020
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