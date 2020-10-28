«Автомобилист» прервал девятиматчевую победную серию «Локомотива», у Коваржа — шат-аут

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0.



В основное время шайб заброшено не было. Победный гол в овертайме забил Брукс Мэйсек с передачи Алексея Макеева. Голкипер екатеринбуржцев Якуб Коварж оформил шат-аут.

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Напомним, что до этой встречи «Локомотив» имел серию из девяти побед. «Железнодорожники» обыграли «Витязь» (5:0), московское (3:2 ОТ), рижское (3:2 Б) и минское (1:0) «Динамо», «Йокерит» (4:2), «Нефтехимик» (5:1), «Салават Юлаев» (5:) и дважды «Спартак» (2:1 ОТ и 1:0 Б). «Автомобилист» в последнем матче потерпел поражение от омского «Авангарда» со счётом 6:3.



В следующем матче «Локомотив» встретится 30 октября с московским «Динамо». «Автомобилист» 1 октября сыграет с рижским «Динамо».