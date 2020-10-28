Заварухин: «Сибирь» здорово сыграла в меньшинстве

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Металлургом» (3:0).



«Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую игру. Сегодня выполнили установку на матч. Как и просили, сыграли построже в обороне. Второй период хотели сыграть поактивнее, но где-то не совсем получилось. Забили хорошие голы, здорово сыграли в обороне. Нам сегодня помог вратарь, хотя и за ним тоже подчищали. Понимали, что у «Магнитки» есть определённые проблемы, и обсуждали это. Ну и, конечно, здорово сегодня сыграли в меньшинстве.



Ромаев подсел после отменённой шайбы? Может быть, одну-две смены команда после этого не в тот хоккей начала играть. Но потом поговорили с ребятами в раздевалке и донесли, что нужно играть до конца.



Почему отсутствовал в составе Шашков? У него микротравма. Надеемся, что к следующей встрече он будет здоров. Пока у него есть проблемы. Тимур Ахияров с командой, планируем дать ему шанс в ближайших матчах.



Сятери стал играть надёжно сразу после ухода Каарелы? Не хочу говорить о том, кто ушёл. Я знаю и верю, что Харри — хороший вратарь», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Металлург» всухую проиграл «Сибири» в дебютном матче Меньшикова, Загидулин был заменён