И. Воробьёв — об отсутствии Гольца: с одного раза догадаетесь о причине?

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Сибирью» (0:3).



«Две персональные ошибки стоили нам двух голов. Потом «Сибирь» здорово оборонялась, и вратарь очень здорово отыграл. Нужно забивать. Когда не забиваешь, то, как бы ты ни старался, сложно выиграть таким образом.



Плотников слегка недомогает? Сергей играл месяц по 25 минут на позиции центрального, а также и в меньшинстве, и в большинстве. На ребят выпала такая нагрузка. Нужно и на это обращать внимание. Юров затемпературил, хотя уже переболел, но будем надеяться, что это всего лишь простуда. Александра Гольца тоже сегодня не было на скамейке. С одного раза догадаетесь почему? Всё то же самое.



Не было ли желания в третьем периоде вернуть в рамку Загидулина? Нет, не было. Всё равно нужно какой-то импульс давать команде», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Металлург» всухую проиграл «Сибири» в дебютном матче Меньшикова, Загидулин был заменён