Тимашов: если счёт позволяет, то «Сибирь» старается играть от обороны

Защитник «Сибири» Николай Тимашов подвёл итоги матча с «Металлургом» (3:0).



«Хорошая игра с обеих сторон. Мы сыграли в более оборонительный хоккей. Старались максимально выполнить тренерскую установку, и практически всё получилось.



«Сибирь» здорово сыграла по счёту? В «Сибири» делается на этом акцент. Знали, что «Магнитка» побежит отыгрываться, пойдёт двумя-тремя игроками, поэтому выстроили подобную игру. У нашей команды такой стиль, если счёт позволяет, играем больше от обороны.



Команда стала увереннее играть после того, как Сятери набрал форму? Конечно, мы зависим друг от друга. Он стал чувствовать себя увереннее, потому что мы стали играть лучше. Не только у него были проблемы в первых матчах. У «Сибири» и оборона играла не очень хорошо. Естественно, мы начали обороняться более усердно и у Харри стало больше уверенности, он поймал свою игру», — передаёт слова Тимашова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

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