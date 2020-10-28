Меньшиков: звонок из «Металлурга» поступил, когда перевозил семью в Челябинск

Защитник «Металлурга» Виталий Меньшиков подвёл итоги матча с «Сибирью» (0:3) и поделился эмоциям от перехода в магнитогорский клуб.
«Обидно, что проиграли в моей дебютной встрече за «Магнитку». «Сибирь» явно переигрывала нас в первом периоде, можно сказать, возила нас по зоне. Нам нужно было переводить игру в атаку и играть более растянуто по зоне. Во втором и третьем периодах картинка изменилась. Забей гол, и матч прошёл бы в другом русле.
Помогло ли, что знал специфику игры «Сибири»? Судя по результату, нет. Конечно, мы общались и какие-то нюансы ребятам я рассказал в раздевалке. Но счёт на табло. То, что дебютировал с «Сибирью», — забавная история. Собрал семью, погрузил в машину и повёз в Челябинск. В этот момент мне поступил звонок из «Металлурга». Можно сказать, сразу через Челябинск приехал в Магнитогорск. Сразу же сказали, что играю в следующей встрече.
У меня около 9 дней не было льда. Но это не имеет значения, я профессионал в своём деле. Вчера покатался, сегодня в первом периоде было немного тяжело влиться в игру. Последний матч у меня была 10-го числа с «Авангардом». В первом периоде старался играть как можно проще, делать чуть покороче смены. Да, стиль игры «Сибири» и «Металлурга» отличается. Здесь защитники берут больше на себя и не отбрасываются, стараются отдать зрячий пас. Особых проблем с перестроением не было.
Не болел коронавирусом. Стараюсь держать иммунитет в порядке — не выходить на сквозняки, тепло одеваться. Нужно заботиться о себе», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 28 октября 2020
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