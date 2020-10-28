Гатиятулин: у «Трактора» — коллектив. Все ребята понимают, что важен результат

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Торпедо» (4:1).



«Перед этим матчем были небольшие опасения, выезд получился тяжёлый. К счастью, опасения не оправдались. Хорошее движение было, играли по заданию. Во втором периоде немного сбились на индивидуальную игру, стали появляться моменты у наших ворот, но сумели собраться. В третьем периоде невынужденные удаления внесли напряжённость. Ребята — молодцы. Хотел бы всех поблагодарить за победу, а болельщиков — за поддержку.



Команда по результатам октября идёт второй в КХЛ после «Локомотива»? У нас коллектив. Все ребята понимают, что важен результат. Выходим на каждый матч с полной самоотдачей и играем на победу. Всё идёт через тренировки, готовимся, эти моменты переходят на встречи. Рады, что побеждаем. Если брать по матчам, то ни к кому нет претензий. Каждый выполняет свои функции.



Все встречи проходят в упорной борьбе. За счёт дисциплины и самоотдачи приходится переламывать матчи. Все они тяжёлые и нелегко даются.



С чем связано, что сегодня «Трактор» уступил «Торпедо» по вбрасываниям? Над вбрасываниями работаем ежедневно. Где-то соперник в этом компоненте сыграл лучше. Будем разбирать. Это один из важных моментов, особенно при игре в своей зоне. Через работу постараемся улучшить этот компонент.



Второй матч подряд «Трактор» тяжело выглядит в третьем периоде? Выезд сказывается. Перелёты, смена часовых поясов. Мы только вернулись с выезда. Где-то — потеря концентрации. Этот момент улучшим. Постараемся играть строго по заданию от начала и до конца.



На сколько выбыл Ник Бэйлен? К следующей встрече должен быть готов. Врачи для этого делают всё.



Значит ли хорошая игра Оберга, что следующий матч может пропустить Якоб Берглунд? Будем думать, разберем игру. В следующем матче, скорее всего, будет играть Роман Вилл, поэтому подумаем и примем решение», — приводит слова специалиста пресс-служба челябинского клуба.

«Трактор» одержал третью победу кряду, в Челябинске обыграв «Торпедо»