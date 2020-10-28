Солодухин — о встрече с «Амуром»: такой матч был нужен — побиться, побороться

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин прокомментировал итоги матча с «Амуром» (4:1).



«Хорошо сыграли, терпеливо. Выполнили план на встречу, постарались играть активно. Мы вовремя забили. Команда сыграла хорошо, рады победе, потому что прошлые матчи не получались.



За счёт чего удалось так мощно провести три минуты? Мы продолжали терпеливо работать и ждать ошибку. Ей воспользовались, забили нужные голы. Провели разбор, подготовились, пообщались.



Беспокоило ли, что не мог забить? Хотелось забить. Стало полегче. Пименов здорово отгадал. Конечно, надо выполнять игровое задание, но и есть возможность обострять.



Как оценю качество игры сегодня, если убрать три успешные минуты? С любой командой сложно играть. Сейчас топы могут проиграть любому клубу. «Витязю» проиграли, «Локомотиву» — 0:5. Такой матч был нужен — побиться, побороться.



Какая атмосфера была в команде после пяти поражений в семи матчах? Никто не будет веселиться, когда идёт серия неудач. У каждой команды бывают трудные периоды. Атмосфера в клубе хорошая, есть удачные и неудачные матчи. Но мы настроены позитивно», — приводит слова Солодухина «ГорОбзор.Ру».

«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений, в Уфе обыграв «Амур»