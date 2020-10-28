«Сухарь» 18-летнего Колосова помог минскому «Динамо» прервать серию из пяти поражений

Минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников. Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 3:0.
Первый период оказался безголевым. В середине второго Бреннан Менелл при игре «четыре на четыре» вывел минскую команду вперёд. Спустя всего три минуты и 19 секунд Егор Шарангович увеличил преимущество белорусского клуба, забросив уже в четвёртом матче подряд. На этот раз ему ассистировали Шейн Принс и Дмитрий Знахаренко. Эта шайба была также заброшена при игре «четыре на четыре». На 49-й минуте Шарангович оформил дубль. 18-летний голкипер Алексей Колосов оформил шат-аут.
Напомним, что в следующем матче минское «Динамо» встретится с нижегородским «Торпедо». Рижские «динамовцы» 1 октября сыграют с рижским «Трактором». Обе встречи пройдут 30 октября.
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