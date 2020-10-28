Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сухарь» 18-летнего Колосова помог минскому «Динамо» прервать серию из пяти поражений

«Сухарь» 18-летнего Колосова помог минскому «Динамо» прервать серию из пяти поражений
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников. Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 3:0.

Первый период оказался безголевым. В середине второго Бреннан Менелл при игре «четыре на четыре» вывел минскую команду вперёд. Спустя всего три минуты и 19 секунд Егор Шарангович увеличил преимущество белорусского клуба, забросив уже в четвёртом матче подряд. На этот раз ему ассистировали Шейн Принс и Дмитрий Знахаренко. Эта шайба была также заброшена при игре «четыре на четыре». На 49-й минуте Шарангович оформил дубль. 18-летний голкипер Алексей Колосов оформил шат-аут.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2020, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 0
Динамо Р
Рига
1:0 Менелл – 28:08' (4x4)   2:0 Шарангович (Принс, Знахаренко) – 31:27' (4x4)   3:0 Шарангович (Буйницкий) – 48:29' (5x5)

Напомним, что в следующем матче минское «Динамо» встретится с нижегородским «Торпедо». Рижские «динамовцы» 1 октября сыграют с рижским «Трактором». Обе встречи пройдут 30 октября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020