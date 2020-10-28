Шат-аут Максима Третьяка принёс «Сочи» победу в матче с «Барысом»
ХК «Сочи» обыграл нарсултанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:0.
Первый период оказался безголевым. Однако уже на 27-й секунде второго игрового отрезка Мальте Стрёмвалль с передач Олега Погоришного и Никиты Точицкого вывел сочинцев вперёд. На 39-й минуте встречи Даниил Мироманов увеличил преимущество хозяев. Ему ассистировали Игорь Руденков и Герман Рубцов. На 59-й минуте Мироманов оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота. Результативный балл за передачу получил Сергей Шмелёв. Шат-аут оформил голкипер сочинцев Максим Третьяк.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2020, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 0
Барыс
Нур-Султан
1:0 Стрёмвалль (Погоришный, Точицкий) – 20:27' (5x5) 2:0 Мироманов (Руденков, Рубцов) – 38:46' (5x5) 3:0 Мироманов (Шмелёв) – 58:42' (en)
Напомним, что в следующем матче 30 октября «Сочи» встретится с финским «Йокеритом». «Барыс» 30 октября сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар».
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