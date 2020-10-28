«Куньлунь» одержал пятую победу в сезоне, в гостях обыграв СКА

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл петербургский СКА. Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.
На 4-й минуте матча Кирилл Марченко вывел петербургскую команду вперёд, забросив уже шестую шайбу в нынешнем чемпионате КХЛ. Китайский клуб смог отыграться на 38-й минуте усилиями Тайлера Вонга. Ему ассистировал Тревор Мёрфи. «Куньлунь» на этом не остановился и спустя минуту и 34 секунды после гола забил ещё раз. Шайбу забросил Райан Спроул с передач Сергея Монахова и Игоря Ларионова, у которого это очко стало первым в КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, в следующем матче, 10 ноября, СКА встретится с финским «Йокеритом». «Куньлунь» 30 октября сыграет с нурсултанским «Барысом».
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