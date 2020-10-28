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«Куньлунь» одержал пятую победу в сезоне, в гостях обыграв СКА

«Куньлунь» одержал пятую победу в сезоне, в гостях обыграв СКА
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл петербургский СКА. Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.

На 4-й минуте матча Кирилл Марченко вывел петербургскую команду вперёд, забросив уже шестую шайбу в нынешнем чемпионате КХЛ. Китайский клуб смог отыграться на 38-й минуте усилиями Тайлера Вонга. Ему ассистировал Тревор Мёрфи. «Куньлунь» на этом не остановился и спустя минуту и 34 секунды после гола забил ещё раз. Шайбу забросил Райан Спроул с передач Сергея Монахова и Игоря Ларионова, у которого это очко стало первым в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2020, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Марченко – 03:32' (5x5)   1:1 Вонг (Мёрфи) – 37:07' (5x5)   1:2 Спроул (Монахов, Ларионов) – 38:41' (5x5)

Напомним, в следующем матче, 10 ноября, СКА встретится с финским «Йокеритом». «Куньлунь» 30 октября сыграет с нурсултанским «Барысом».

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