Московское «Динамо» одолело «Авангард», отыгравшись за 43 секунды до конца матча

Московское «Динамо» обыграло омский «Авангард». Встреча проходила на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышева» и завершилась со счётом 3:2.
Московская команда вышла вперёд на 14-й минуте матча — шайбу с передачи Вадима Шипачёва забросил Дмитрий Кагарлицкий. Омский клуб смог отыграться только на 36-й минуте встречи — Сергей Толчинский реализовал численное большинство. Ему ассистировалии Рид Буше и Кирилл Семёнов. На 54-й секунде третьего игрового отрезка Толчинский оформил дубль. Буше и Семёнов набрали по второму результативному баллу за передачу. За 43 секунды до конца третьего периода москвичи сравняли счёт, заменив вратаря на шестого полевого игрока. Гол с передач Шипачёва и Кагарлицкого забил Оскар Линдберг. Победную шайбу в овертайме забросил Даниил Тарасов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, в следующем матче, 30 октября, «Динамо» встретится с ярославским «Локомотивом». «Авангард» 1 ноября сыграет с московским «Спартаком».
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