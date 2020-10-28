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Московское «Динамо» одолело «Авангард», отыгравшись за 43 секунды до конца матча

Московское «Динамо» одолело «Авангард», отыгравшись за 43 секунды до конца матча
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло омский «Авангард». Встреча проходила на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышева» и завершилась со счётом 3:2.

Московская команда вышла вперёд на 14-й минуте матча — шайбу с передачи Вадима Шипачёва забросил Дмитрий Кагарлицкий. Омский клуб смог отыграться только на 36-й минуте встречи — Сергей Толчинский реализовал численное большинство. Ему ассистировалии Рид Буше и Кирилл Семёнов. На 54-й секунде третьего игрового отрезка Толчинский оформил дубль. Буше и Семёнов набрали по второму результативному баллу за передачу. За 43 секунды до конца третьего периода москвичи сравняли счёт, заменив вратаря на шестого полевого игрока. Гол с передач Шипачёва и Кагарлицкого забил Оскар Линдберг. Победную шайбу в овертайме забросил Даниил Тарасов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2020, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кагарлицкий (Шипачёв) – 13:26' (5x5)   1:1 Толчинский (Буше, Семёнов) – 35:26' (5x4)   1:2 Толчинский (Буше, Семёнов) – 40:54' (5x5)   2:2 Линдберг (Шипачёв, Кагарлицкий) – 59:17' (6x5)   3:2 Тарасов (Линдберг) – 62:41' (3x3)

Напомним, в следующем матче, 30 октября, «Динамо» встретится с ярославским «Локомотивом». «Авангард» 1 ноября сыграет с московским «Спартаком».

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